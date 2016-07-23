أمير الباحة يُدشن مهرجان صيف المندق

دشن صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة امس، فعاليات وبرامج مهرجان صيف محافظة المندق، وذلك بمقر الساحة الشعبية في المحافظة.

ولدى وصول سموه مقر الفعاليات كان في استقباله محافظ المندق م. سعيد بن علي دماس وعدد من المسؤولين بالمحافظة، ثم شاهد سموه ألواناً من العروض الفلكلورية الشعبية التي قدمتها الفرقة الشامية، وكذا العرضة الشعبية التي قدمتها فرقة صوت الجنوب بالمحافظة.

عقب ذلك اطلع سمو أمير الباحة على فعالية المنطاد الطائر، مستمعاً لشرح مفصل من قائده محمد النصار الذي أوضح أن المنطاد يحمل في داخله أربعة أشخاص، ويطير لمدة ست ساعات متواصلة.

وأكد الأمير مشاري بن سعود رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في ختام التدشين أن منطقة الباحة تلقى دعماً مستمراً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، من خلال ما حظيت به من المشروعات التنموية والتطويرية والبلدية، التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وللزوار، حاثاً الجميع ببذل مزيداً من الجهود المضاعفة في سبيل راحة الزوار والمصطافين وتوفير متطلباتهم، نظراً لما تشهده المنطقة ومحافظاتها هذه الأيام من كثافة وإقبال كبير من الزوار والمصطافين.

حضر التدشين مدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة زاهر الشهري، ومدير العلاقات العامة بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن صيف المندق يحظى بأكثر من 55 فعالية خلال 45 يوماً في مواقع متنوعة، ومناشط تُعتني بذائقة الكبار والصغار والعوائل، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر ذي القعدة المقبل.

.. ويستمع الى شرح عن المنطاد الطائر

ألوان من العروض الفلكلورية الشعبية الشامية

العرضة الشعبية قدمتها فرقة صوت الجنوب بالمحافظة