متحف صقر الجزيرة.. شاهد على الإنجازات العسكرية

في ظل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد -حفظهم الله-، تحظى قطاعاتنا العسكرية بدعم كبير وفي إطاره يحظى متحف صقر الجزيرة للطيران بنصيب كبير، حقق له النجاح مواصلا رسالته الإعلامية، وما يوفره من معلومات ذات قيمة عالية حول تاريخ قواتنا الجوية، مواكبا ما تشهده القوات من تطور كبير حتى مرحلة الحزم الحالية؛ حيث تحققت إنجازات كبيرة.

ويعد متحف صقر الجزيرة للطيران، من المتاحف التي تهتم بالطيران والعلوم المتعلقة به؛ حيث يستعرض في جنباته مسيرة نجاح مستمرة لأكثر من مئة عام، وذلك من مشاهدة الطائرات في سماء شبه الجزيرة العربية عام 1333هـ، مروراً بامتلاك الملك عبدالعزيز للطائرات وإنشاء أول قوة جوية عام 1344هـ.

شكل مزيجاً بين مقتنيات وطائرات ووثائق تاريخية حديثاً وقديماً

متحف صقر الجزيرة للطيران لا يقتصر دوره في إبراز الماضي فقط، بل شكل مزيجاً بين الماضي القديم من مقتنيات وطائرات ووثائق تاريخية، وبين الحاضر وما توصل إليه الطيران من تقدم تقني كبير، وقد تم افتتاح المتحف في السابع من شوال لعام 1419هـ برعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

ومنذ ذلك الوقت والمتحف يستقبل الوفود الرسمية والضيوف والزوار الرسميين، وبعد عدة سنوات صدرت موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التشغيلية للمتحف، والتي تشتمل على كل ما له علاقة بتشغيل المتحف لاستقبال الزوار، وبالفعل تم افتتاحه للزوار في 17 رمضان 1424هـ، برعاية رئيس هيئة الأركان الفريق أول صالح بن علي المحيا، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام (آنذاك).

وجاء إنشاء المتحف بهدف توثيق وإبراز الجهود التي بذلت، والإنجازات التي تمت لبناء وتنمية وتطوير وتحديث القوات الجوية الملكية السعودية، من قبل ولاة الأمر والقادة والمسؤولين، وتوظيف ذلك في تثقيف منسوبي القوات الجوية خاصة، والقوات المسلحة عامة والمواطنين والزوار، وحث الشباب على التفكير في علوم الطيران والفضاء، من خلال المعروضات ووسائل التعليم والتسلية.

ويستعرض متحف صقر الجزيرة للطيران، مجموعة كبيرة من الطائرات والمقتنيات والصور، والوثائق التاريخية وبعض الأفلام، التي تتكلم عن تاريخ القوات الجوية الملكية السعودية وبعض عملياتها، وكذلك يستعرض المتحف في جنباته بعض الأركان والمقصورات المتميزة والمضيئة منها:

ركن القواعد

ويستعرض هذا الركن جميع القواعد في المملكة، بدءاً من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بمدينة الظهران، كونها أقدم قاعدة؛ حيث يتيح هذا الركن للزائر التعرف على كل قاعدة من خلال نبذة مختصرة عن تاريخها، وبعض الصور للقاعدة، وكذلك عرض صور القادة الذين تعاقبوا على قيادة القاعدة.

ركن الأوائل

يهتم هذا الركن بالأعلام المتميزة والرائدة عبر تاريخ القوات الجوية، وإعطائها القدر الكافي من الاهتمام، كأول رائد فضاء مسلم عربي، وأول طيار سعودي، وأول قائد للقوات الجوية.

ركن الصور التاريخية

وهو عبارة عن مجموعة من المراحل التاريخية التي مرت بها القوات الجوية، بحيث تحتوي كل مرحلة على الصور والوثائق المتعلقة بها.

جهاز الطيران التشبيهي (فلم الحلم)

من المعلوم بأن متحف صقر الجزيرة للطيران يستهدف جميع شرائح المجتمع، ولكن بتركيز أكثر على الفئات السنية الصغيرة، من خلال عرض بعض الأفلام مثل فلم الحلم الذي ينمي حب الانتماء للوطن، ودفع الشباب على بذل الجهد لتحقيق مستقبل أفضل.

ركن طائرة سي 130

يقوم هذا الركن بتعريف الزائر على مهام الطائرة التي تقوم بها، من دعم لوجستي ويشتمل هذا الركن على مجموعة من الصور والوثائق التاريخية، وبعض شاشات العرض الخاصة ببعض عملياتها، مثل التزود بالوقود والإنزال المظلي ونقل الجنود.

مقصورة طائرة 737

هي عبارة عن جهاز تشبيهي خاص بطائرة 737 المدنية؛ حيث يتيح هذا الجهاز التعرف على كبينة الطائرة، وأخذ جولة للزائر مع أسرته على نفس هذه الطائرة، في رحلة تحاكي الواقع من خلال عملية إقلاع الطائرة، والاستمتاع بالأجواء من الأعلى ومن ثم عملية الهبوط، وتتيح أيضاً هذه المقصورة للزائر التعرف على الآلية التي يستخدمها الطيار أثناء رحلته.

ركن الفضاء

وهو ركن خاص برائد الفضاء الأمير سلطان بن سلمان، كونه أول رائد فضاء مسلم، ويحتوي على مجموعة من المقتنيات الخاصة به؛ حيث يحتوي الركن على شاشة عرض، وبعض الملابس التي استخدمها أثناء رحلته الفضائية، وقد قدم هذه المقتنيات هدية للمتحف بعد زيارته له.

المتجر

متجر لبيع الهدايا والمجسمات الصغيرة المتعلقة بالقوات الجوية، من طائرات وشعارات وغيره، كما يعرض بعض القطع من ملابس عسكرية للأطفال، وأكواب وميداليات وأقلام عليها شعار المتحف وصور بعض الطائرات.

ركن طائرة إف 15

يحتوي هذه الركن على جهاز تشبيهي خاص بطائرة إف 15، وشاشة عرض يتم من خلالها إعطاء الزائر بعض المهام التي تقوم بها الطائرة، بالإضافة أن المتحف قام بوضع طائرة إف 15 على مدخل الزوار الرئيسي، حتى يتمكنوا من مشاهدة الطائرة والتعرف عليها عن قرب.

طائرة الملك عبدالعزيز داكوتا DC3

نبذة تاريخية عن الطائرة

في عام 1364هـ توجه الملك عبدالعزيز -رحمه الله- إلى مصر لحضور اجتماع يجمع كل من الملك عبدالعزيز والملك فاروق ملك مصر والرئيس الأميركي روز فلت ورئيس الوزراء البريطاني تشيرشل.

وفي يوم 3 ربيع الأول 1364هـ الموافق 15 فبراير 1945م التقاء الملك عبدالعزيز بالرئيس الأميركي روزفلت، وكان هذا اللقاء الأول للملك عبدالعزيز مع رئيس أميركي، ومن خلال هذا اللقاء قدم الرئيس الأميركي هدية للملك عبدالعزيز وهي عبارة عن طائرة أميركية الصنع تعبيراً عن مشاعر الصداقة بين البلدين.

وصول الطائرة

وفي يوم السبت 2/5/1364م الموافق 14 أبريل 1945م وصلت الطائرة المهداة إلى مطار جدة من طراز (داكوتاDC-3)، وقد قامت بتقديمها بعثة عسكرية أميركية، وأقيم حفل بهذه المناسبة في مطار جدة، وقد مثل الحكومة السعودية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن عبدالعزيز وزير الدفاع آنذاك، وكانت هذه الطائرة قد جهزت قبل أن تصل إلى المملكة بمقاعد فخمة وتجهيزات تليق بمتطلبات النقل الملكي. وقد أدخلت الطائرة إلى حظيرة الطائرات في مطار جدة، بعد إتمام إجراءات استلامها من قبل السلطات السعودية، ثم أقلعت في يوم الجمعة 8/5/1364هـ الموافق 22/4/1945م، إلى مخيم جلالة الملك عبدالعزيز لتعرض على جلالته، وقد استخدم الملك عبدالعزيز هذه الطائرة في قدومه من عفيف إلى الطائف؛ حيث استغرقت هذه الرحلة حوالي ساعتين، بينما حلقت في ضواحي الطائف قبل أن تهبط في مطار الحوية.

استخداماتها

في عام 1365هـ الموافق 1946م، تم تشكيل ما يسمى بالنقل الجوي لنقل المواطنين في أرجاء الوطن، وكان نواة أسطول النقل الجوي في المملكة يتألف من خمس طائرات من نوع داكوتا سعة 24 راكبا، قد اشترتها المملكة من الولايات المتحدة الأميركية، ثم قامت المملكة بعد ذلك بشراء المزيد من هذه الطائرات، حتى وصل عددها الإجمالي إلى عشر طائرات في عام 1367هـ، وكانت تستغرق من الوقت في نقل المواطنين من جدة إلى الرياض حوالي أربع ساعات ونصف.

الأمير سلطان -رحمه الله- زائرا المتحف

دي سي 3 داكوتا

المتحف من الداخل

الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربي مسلم

طائرة ترنيدو

المتحف من الخارج