باحثون يطورون علاجًا يحمى من تلف الجلد

الآشعة فوق البنفسجية الناتجة عن التعرض للشمس، يمكن أن تسبب ضررًا كبيرًا على الجلد، هذه حقيقة معروفة، ويؤكدها أن الغالبية العظمى من واقيات الشمس، توفر حماية محدودة ضد هذا الضرر، لكن هذا أصبح شيئًا من الماضى، إذ طور فريق من الباحثين البريطانيين مركبًا يقولون إنه يحمى من تلف الجلد الناجم عن الآشعة فوق البنفسجية .

وأوضح الدكتور شرارة بورزاند، من قسم الصيدلة وعلم الأدوية فى جامعة باث البريطانية، أن مادة “Mitoiron claw” المطورة تمنع موت خلايا الجلد الناجمة عن التعرض للآشعة فوق البنفسجية،

>ويأمل الباحثون أن هذا المركب يمكن أن يضاف إلى واقيات الشمس وغيرها من منتجات العناية بالبشرة فى غضون 3-4 سنوات القادمة.

وأضاف الباحثون إلى أن الآشعة فوق البنفسجية تخترق خلايا الجلد، وتضر الكولاجين والألياف، مما يساهم فى الإصابة بالتجاعيد والبقع على الجلد، كما أنها تسبب تلف الحمض النووى ويمكن أن تؤدى إلى سرطان الجلد .

نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، وذلك فى الثانى والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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