محمود كبيش: تركيا تطالب بتسلم "جولن" فى حين تأوى مجرمين بأرضيها

قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون ، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، إن موقف تركيا من تسليم المجرمين متناقض، ففى الوقت الذى تدعو فيه واشنطن تسليم فتح الله جولن رئيس جماعة الخدمة، تأوى وترعى قيادات الإخوان الهاربين إلى أراضيها رغم ارتكابهم جرائم وترفض تسليمهم إلى القاهرة.

وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، لـ"اليوم السابع" أن تسليم المجرمين اللائجين إلى الدول أمر أصبح لا يخضع للقانون، ولكن يخضع للاهداف السياسية، فإذا كانت الدولة التى تطلب منها تسليم المجرمين هى دولة صديقة، فإنها ستسلم المجرمين، لذلك تركيا ترفض تسليم قيادات الإخوان المتواجدين على اراضيها.

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