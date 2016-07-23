ورشة عمل لبحث تجهيز مدارس الحد الجنوبي

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان ورشة العمل الخاصة ببحث دعم وتجهيز مدارس الحد الجنوبي، وذلك بحضور مدير مركز الدعم التعليمي لمدارس الحد الجنوبي بوزارة التعليم د. أحمد قران الغامدي، ومديري التعليم في جازان ونجران وصبيا وسراة عبيدة

وتضمنت محاور الورشة استعراض التصور الأولي لخطط إدارات التعليم في المناطق الحدودية، وبرامج التوجيه والإرشاد والإشراف التربوي، والمباني المدرسية، والجداول الإلكترونية، والنقل المدرسي، والسلامة في المدارس، إضافة إلى التقنيات والتدريب والبدائل التعليمية، فيما سيتم رفع التوصيات للجهات المعنية في الوزارة لإقرارها، ومن ثم دعم مدارس الحد الجنوبي باحتياجاتها قبل بدء العام الدراسي المقبل.