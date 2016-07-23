أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ورشة عمل لبحث تجهيز مدارس الحد الجنوبي

Google+ Print

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان ورشة العمل الخاصة ببحث دعم وتجهيز مدارس الحد الجنوبي، وذلك بحضور مدير مركز الدعم التعليمي لمدارس الحد الجنوبي بوزارة التعليم د. أحمد قران الغامدي، ومديري التعليم في جازان ونجران وصبيا وسراة عبيدة

وتضمنت محاور الورشة استعراض التصور الأولي لخطط إدارات التعليم في المناطق الحدودية، وبرامج التوجيه والإرشاد والإشراف التربوي، والمباني المدرسية، والجداول الإلكترونية، والنقل المدرسي، والسلامة في المدارس، إضافة إلى التقنيات والتدريب والبدائل التعليمية، فيما سيتم رفع التوصيات للجهات المعنية في الوزارة لإقرارها، ومن ثم دعم مدارس الحد الجنوبي باحتياجاتها قبل بدء العام الدراسي المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية