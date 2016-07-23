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سقوط مسجل بـ 60 لفافة هيروين فى كمين بأسوان

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سقوط مسجل بـ 60 لفافة هيروين فى كمين بأسوان سقوط مسجل بـ 60 لفافة هيروين فى كمين بأسوان
تمكن رجال المباحث بأسوان، من القبض على عاطل له معلومات جنائية مسجلة وذلك خلال أحد الأكمنة بمركز إدفو، بحيازته 60 لفافة مختلفة الأحجام بداخلها مخدر الهيروين كان يستعد لترويجها علي المتعاطين، وسلاح ابيض، تم تحريز المضبوطات والتحفظ علي المتهم ، تحت تصرف النيابة المختصة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر، مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط رجال المباحث، عقب تقنين الإجراءات، القبض علي المتهم " محمد . ع " 55 سنة عاطل السابق ضبطه واتهامه فى 8 قضايا متنوعة وبحوزته كمية من مادة الهيروين المخدرة تزن حوالى 200 جرام ومطواه وبمواجهته، أقر بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار،والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، حسبما أفادت الشرطة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5193 لسنة 2016 م إدارى مركز ادفو، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.


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