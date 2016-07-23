حاكم أم القيوين يعزي في وفاة سعود بن عبدالله المعلا

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سعود بن عبدالله بن سلطان المعلا، وذلك في مجلس العزاء المقام بمنزل العائلة بالشارقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ سلطان بن عبدالله بن سلطان المعلا والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن سلطان المعلا والشيخ ماجد بن عبدالله بن سلطان المعلا والشيخ الدكتور صقر بن عبدالله بن سلطان المعلا وذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

رافق صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال تقديم واجب العزاء الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا عضو مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية وعدد من الشيوخ والمسؤولين.