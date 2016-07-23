خالد أبو بكر يطالب بالقبض على المتسبب فى الاعتداء ضد الأقباط بالمنيا

طالب المحامى خالد أبو بكر، بضرورة معاقبة الشخص المعتدى على أقباط المنيا، والقبض عليه ومحاكمته وتصويره "مقيد الحرية" ليكون عبرة للجميع.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكتب أبو بكر عبر حسابه على "تويتر": " الجاهل اللى أهله عجزوا عن تربيته اللى بيعتدى على الأقباط فى المنيا لابد من القبض عليه فورا ومحاكمته وتصويره مقيد الحريه ليكون عبره للجميع".
وكتب أبو بكر عبر حسابه على "تويتر": " الجاهل اللى أهله عجزوا عن تربيته اللى بيعتدى على الأقباط فى المنيا لابد من القبض عليه فورا ومحاكمته وتصويره مقيد الحريه ليكون عبره للجميع".
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