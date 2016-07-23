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خالد أبو بكر يطالب بالقبض على المتسبب فى الاعتداء ضد الأقباط بالمنيا

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خالد أبو بكر يطالب بالقبض على المتسبب فى الاعتداء ضد الأقباط بالمنيا خالد أبو بكر يطالب بالقبض على المتسبب فى الاعتداء ضد الأقباط بالمنيا
طالب المحامى خالد أبو بكر، بضرورة معاقبة الشخص المعتدى على أقباط المنيا، والقبض عليه ومحاكمته وتصويره "مقيد الحرية" ليكون عبرة للجميع.

وكتب أبو بكر عبر حسابه على "تويتر": " الجاهل اللى أهله عجزوا عن تربيته اللى بيعتدى على الأقباط فى المنيا لابد من القبض عليه فورا ومحاكمته وتصويره مقيد الحريه ليكون عبره للجميع".
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