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"البيئة": ننتظر منذ عام رد "الصحة" على عروض للتخلص من النفايات الطبية

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"البيئة": ننتظر منذ عام رد "الصحة" على عروض للتخلص من النفايات الطبية "البيئة": ننتظر منذ عام رد "الصحة" على عروض للتخلص من النفايات الطبية
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن الوزارة تنتظر، منذ أكثر من عام، رد وزارة الصحة على العروض التى تقدم بها مستثمرون أجانب للتعاقد مع المصرية بشأن تولى التخلص من النفايات الطبية الخطرة الناتجة عن العيادات و المستشفيات.

وأضاف الوزير ، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع " ، أن الوزارة ليست معنية بالتخلص من النفايات الطبية، لكنها مسئولة عن المشاركة فى التفتيش على تلك المستشفيات ورصد المخلفات ،مشيرا الى أن النفايات الطبية التى يعثر عليها بمقالب القمامة العادية لا تلقيها المستشفى بل يلقيها المتعهد الذى تعهد بالتخلص من تلك النفايات، لأن هناك أفراد داخل المستشفيات يعزلون البلاستيك الموجود بالمخلفات ويقومون بإعطاء المتعهد بقية النفايات، وبالتالى يقوم المتعهد بالتخلص منها فى أى مكان لأنه لا يحتاج إليها.

وأكد الوزير ، أن "بيزنس" أفراد المستشفيات، سبب رئيسى فى عملية التخلص الخاطئ من المخلفات وظهورها بمقالب القمامة، مشددا على ضرورة أن تقوم المستشفى بمتابعة عملية التخلص من نفاياتها بشكل.


>وزير البيئة يحذر: صيد أسماك القرش "ممنوع" ويزيد عددها وليس العكس.. خالد فهمى: من يدعون البطولة بصيدها لحماية الشواطئ المصرية "أصحاب مصلحة" وحملات واسعة بالتعاون مع شرطة المسطحات وحرس الحدود لضبطهم

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