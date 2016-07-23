محافظ بنى سويف: سأجتمع برجال الدين مسلمين ومسيحيين للقضاء على "الفتنة"

أكد المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، أنه سيتم الاجتماع برجال الدين المسلمين والمسيحيين بالمحافظة للقضاء على أزمة الفتنة بالمحافظة.

وقال المحافظ، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360"، :"لن نترك الامور تمر دون دراستها للوقوف على الأسباب وعدم تكرارها"، موضحا أنه عقب صلاة الجمعة قام بعض أهالى بنى سويف بالتجمهر ورشق منزل أحد الاقباط، يدعى ناجى جرجس بقرية صفط الخرسا، حيث كان يبنى بيتا وانتشرت إشاعة أن الدور الأول سيستخدم لإقامة شعائر دينية وتجمهر نحو 20 شخصا وتم السيطرة على الأمور.

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