أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ بنى سويف: سأجتمع برجال الدين مسلمين ومسيحيين للقضاء على "الفتنة"

Google+ Print
محافظ بنى سويف: سأجتمع برجال الدين مسلمين ومسيحيين للقضاء على "الفتنة" محافظ بنى سويف: سأجتمع برجال الدين مسلمين ومسيحيين للقضاء على "الفتنة"
أكد المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، أنه سيتم الاجتماع برجال الدين المسلمين والمسيحيين بالمحافظة للقضاء على أزمة الفتنة بالمحافظة.

وقال المحافظ، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360"، :"لن نترك الامور تمر دون دراستها للوقوف على الأسباب وعدم تكرارها"، موضحا أنه عقب صلاة الجمعة قام بعض أهالى بنى سويف بالتجمهر ورشق منزل أحد الاقباط، يدعى ناجى جرجس بقرية صفط الخرسا، حيث كان يبنى بيتا وانتشرت إشاعة أن الدور الأول سيستخدم لإقامة شعائر دينية وتجمهر نحو 20 شخصا وتم السيطرة على الأمور.

بالصور.. جولات مكوكية للمحافظين قبل حركة التنقلات.. ياسر الدسوقى يبحث مشاكل أهالى أسيوط.. شريف حبيب يمنع وقوف السيارات بكورنيش بنى سويف.. واللواء أحمد عبد الله يتفقد إنشاء كوبرى مشاة بالغردقة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365