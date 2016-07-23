أسرة طالبة "الورقة البيضاء" بالثانوية العامة تطالب بسرعة التحقيقات

قال والد الطالبة أميرة زكريا جوهر الطالبة بالصف الثانى الثانوى إن نيابة قسم ثانى أسيوط تستكمل التحقيقات فى أزمة "الورقة البيضاء" بمادة اللغة العربية، التى بدأت فى المنيا، لأنها المختصة بذلك لوجود مقر الكنترول هناك، وطلبت النيابة حضور رئيس الكنترول ولم يمثل لاستكمال التحقيقات وتوضيح حقيقة الأمور، علماً بأن اللجنة التى أوفدتها وزارة التربية والتعليم وعدتنى فور اكتشاف الواقعة أوائل شهر يونيو الماضى، أن المشكلة سيتم حلها فى غضون أيام، ورغم ذلك لم نعرف ولم يصدر تقريرها.

وقال محامى الطالبة أشرف صفوت إنه فى حالة ظهور نتيجة الثانوية العامة فستكون أميرة راسبة فى مادة اللغة العربية، وسنكون أمام أمر واقع، مطالباً بسرعة الكشف عن التقرير الذى أعدته اللجنة التى أوفدتها وزارة التربية والتعليم حول الواقعة، والتى وعدت وقتها بحل المشكلة خلال ساعات، وكذا مثول رئيس الكنترول أمام النيابة العامة، لبيان حقيقة الموضوع، وإحضار نموذج إجابة اللغة العربية الخاص بالطالبة وإرفاقه بأوراق التحقيقات، مشيراً أنه لم يتم تحريز ورقة اللغة العربية حتى الآن.

وأوضح صفوت، أن التحقيقات التى أجريت بنابة مركز أبو قرقاص، محل الواقعة، انتهت قبل أكثر من شهر، بعد سماع أقوال المراقبين ورئيس اللجنة والطالبة، وطلبت نيابة أبو قرقاص وقتها حضور رئيس الكنترول ولم يمثل، وكشفت تلك التحقيقات أن أميرة أدت امتحان اللغة العربية حتى انتهاء الوقت المخصص، وتمت مراجعة ورقتها بمعرفة الملاحظين ولم يثبت وجود أى مخالفات فى هذا اليوم.

"أميرة" طالبة الثانوية العامة بالمنيا: فوجئت بإخبارى بأن ورقة إجابتى فى اللغة العربية "فارغة تماماً".. والد الطالبة: الواقعة أثرت على أداء ابنتى فى الامتحانات.. والنيابة تستدعى المسئولين للتحقيق

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