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بالفيديو - عبد الوهاب: نهاية سوق الأهلي بعد ضم معلول؟ مازلنا في البداية

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بالفيديو - عبد الوهاب: نهاية سوق الأهلي بعد ضم معلول؟ مازلنا في البداية بالفيديو - عبد الوهاب: نهاية سوق الأهلي بعد ضم معلول؟ مازلنا في البداية

هل سيضم الأهلي صفقات أخرى بعد ضم علي معلول في الأيام القليلة المقبلة؟ سؤال أجاب عنه محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي مؤكدا أنه "مازلنا في البداية".

الأهلي أصبح على أعتاب ضم علي معلول من الصفاقسي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تأخر الصفقة. (طالع التفاصيل)

الصفاقسي خرج ببيان رسمي عبر صفحته الرسمية للنادي هاجم من خلاله إدارة الأهلي بسبب معلول. (طالع التفاصيل)

ورد عبد الوهاب على البيان قائلا: "خاطبت الأهلي بمجرد رؤيتي بيان الصفاقسي".

وأوضح في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "علمت بعدم وصول أي خطاب من الأهلي بتلك الصيغة. لم يصل إلينا أي بيان رسمي في هذا الشأن".

وعن جديد الصفقة قال عبد الوهاب: "عصام سراج هو الذي على صلة مع وكيل معلول ومع الصفاقسي ومع اللاعب. هكذا تسير الأمور من جانب الأهلي، مع كل الأطراف وليس اللاعب فقط".

وواصل "علاقتنا جيدة جدا مع الصفاقسي".

ووجه حازم إمام مقدم برنامج الكورة مع الحياة سؤالا إلى عبد الوهاب قائلا (هل تنتهي صفقات الأهلي بعد معلول؟) وأجاب عضو مجلس الأهلي قائلا: "مازلنا في البداية".

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فيديو اليوم السابع

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