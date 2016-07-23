عبد الوهاب يوضح حقيقة مخاطبة رمزي للانضمام لجهاز الأهلي

هل بالفعل تواصل محمد عبد الوهاب مع هاني رمزي من أجل الانضمام إلى جهاز الفريق بقيادة مارتن يول؟ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يُجيب.

وخرجت العديد من التقارير تشير لوجود اتصالا هاتفيا بين عبد الوهاب وهاني رمزي من أجل ضمه للجهاز الفني في الأهلي.

وعن ذلك قال عبد الوهاب: "هذا الكلام عار تماما من الصحة".

وأضاف في تصريحات مع قناة الحياة 2 "لم يحدث ذلك على الإطلاق وليس تخصصي من الأساس".

وواصل "لا يوجد أي عضو في الأهلي يحق له التواصل مع مدرب والاتفاق معه".

وأوضح "عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" هو المسؤول عن ذلك ولا أعلم سبب هذا الكلام الذي خرج".

وهل من الممكن رؤية هاني رمزي في الجهاز الفني للأهلي؟ يُجيب عبد الوهاب "أي أبن من أبناء الأهلي من الممكن أن يكون في الجهاز الفني".

وأتم "ولكن ذلك على حسب رؤية المدير الفني".

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