أخبار عاجلة

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الوهاب يوضح حقيقة مخاطبة رمزي للانضمام لجهاز الأهلي

Google+ Print
عبد الوهاب يوضح حقيقة مخاطبة رمزي للانضمام لجهاز الأهلي عبد الوهاب يوضح حقيقة مخاطبة رمزي للانضمام لجهاز الأهلي

هل بالفعل تواصل محمد عبد الوهاب مع هاني رمزي من أجل الانضمام إلى جهاز الفريق بقيادة مارتن يول؟ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي يُجيب.

وخرجت العديد من التقارير تشير لوجود اتصالا هاتفيا بين عبد الوهاب وهاني رمزي من أجل ضمه للجهاز الفني في الأهلي.

وعن ذلك قال عبد الوهاب: "هذا الكلام عار تماما من الصحة".

وأضاف في تصريحات مع قناة الحياة 2 "لم يحدث ذلك على الإطلاق وليس تخصصي من الأساس".

وواصل "لا يوجد أي عضو في الأهلي يحق له التواصل مع مدرب والاتفاق معه".

وأوضح "عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" هو المسؤول عن ذلك ولا أعلم سبب هذا الكلام الذي خرج".

وهل من الممكن رؤية هاني رمزي في الجهاز الفني للأهلي؟ يُجيب عبد الوهاب "أي أبن من أبناء الأهلي من الممكن أن يكون في الجهاز الفني".

وأتم "ولكن ذلك على حسب رؤية المدير الفني".

شاهد الفيديو

طالع أيضا

بالفيديو - عبد الوهاب: نهاية سوق الأهلي بعد ضم معلول؟ مازلنا في البداية

تقرير في الجول – كيف يُفيد علي معلول الأهلي؟ "3 في واحد"

الأهلي: لم نتلق أي خطابات من الصفاقسي بشأن معلول!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

شاهد بالفيديو .. مصطفي حسني يكشف «16 كلمة» ترددها عند سماع الأذان تجعلك من الفائزين بشفاعة النبي

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي