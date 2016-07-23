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برج القوس حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016 برج القوس حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016
برج القوس على الصعيد المهني:
>قد تقع اليوم فريسة للاحتيال والنصب، فاليوم ليس مناسبا تماما للاستثمار أو شراء أى شىء، لا تثق بمن هو غريب عنك قد تتكبد خسائر كبيرة بسبب هذا الأمر ، كن حذرا حتى تستطيع أن تحمى أموالك، ولا تدفع رحلة طيران اليوم.

على الصعيد العاطفي:
>اليوم هو الوقت المناسب لإزالة أى سوء تفاهم بينك وبين شريك حياتك، فرصتك اليوم لتقابل حبيبك القديم كبيرة جدا، حاول أن تحقق توازنا بين علاقاتك فى الماضى وعلاقاتك الحالية.

برج القوس على الصعيد الصحي:
>طاقتك كبيرة اليوم وتنعكس على تصرفاتك بشكل كبير، ستسترجع نظامك الصحى من جديد بعد تجاهله لفترة طويلة، تعرض اليوم للشمس قليلا فسيكون لها تأثير إيجابى على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>قد يؤرقك كثيرا شخص يحاول أن يؤذيك فى عملك، قد يأتى فى رأسك الكثير من الأشخاص حاول أن تتأكد من الشخص، ولا تتسرع فى مواجهة هذا الشخص حتى لا تخطئ ويسبب لك هذا الأمر إحراجا.
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مصر 365

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