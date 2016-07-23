برج الأسد حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:>سيكون لديك اليوم العديد من فرص العمل الجديدة والمختلفة ، كما سيتوفر لديك العديد من الفرص لمشاريعك المفضلة ، وعليك أن تنتهز هذه الفرص لصالحك، إذ أن الاستثمار سيكون مناسبا لك اليوم، ولكن عليك أن تضع فى اعتبارك أن هنالك بعض المعطيات التى يجب أن تدرسها جيدا.

على الصعيد العاطفى:

>اليوم شريك حياتك سيكون بعيدا عنك نوعا ما جسديا وعاطفيا، ولكن مع كل شىء فعليك أن تكون صادقا معه، فعليك تعلم الصدق التام مع الشخص الذى تحبه حتى إذا كان بعيدا عنك.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

>عليك الابتعاد قليلا عن الشاى والقهوة ضمانا لصحتك وحمايتها ، كما أنه عليك أن تبدأ فى نظام رياضى صحى لتقوية عضلات جسدك ، ولابد من تناول أطعمة مثل الجزر والشمام والمشمش المفيدة لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>اليوم ليس مناسبا لك كما يبدو ، فصورتك ضعيفة أمام الآخرين ، ولذلك يجب أن تتعلم طوال الوقت اكتساب التجارب الحياتية، فتلك التجارب يمكن أن تكون طريق النور الذى يجعلك قادرا على تجاوز العديد من العقبات.

وفى الواقع فإن هنالك الكثير من التجارب التى يمكنك أن تستفيد منها، لكنك فى حاجة إلى أن ترسم لنفسك الطريق الذى يمكنك من فهم وإدراك التجارب بشكل أفضل.