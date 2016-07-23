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برج الجدى حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016

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برج الجدى حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016
برج الجدى على الصعيد المهني:
>تعرض عليك بعض الإغراءات فى العمل وتفكر فى أن ترضخ لها ولكن هذا لن يكون فى صالحك أبدًا حاول أن تلتزم المسار المستقيم مهما كانت الصعوبات لأن المشى فى أى طرق ملتوية قد يضر بحياتك المهنية .

على الصعيد العاطفي:
>صراع كبير يخص حياتك العاطفية فى الطريق إليك سواء كان صراعا مع الشريك أو صراعًا مع الأشخاص المحيطين بك، قد يؤثر هذا الصراع على حياتك المهنية أيضًا فحاول أن تتحكم فى نفسك وتركز قدر استطاعتك.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
>رغم أن صحتك جيدة جدًا إلا أن الإجهاد العقلى الذى تعانيه الفترة الأخيرة يجعلك تشعر طوال الوقت بالخمول والكسل وتواجه صعوبات فى الاستيقاظ من النوم، فحاول أن تسترخى قليلا وتتجنب الأنشطة المجهدة وحاول أن تستمتع ببعض الوقت فى الهواء الطق.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>أمورك تبدأ فى الاستقرار خلال الأيام المقبلة فمشاكل الأسرة تستقر وتصبح أكثر اتزانا وعملك يصبح أفضل حالاً وشعورك بالتردد يختفى وتشعر بمستوى غير مسبوق من الثقة.
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مصر 365

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