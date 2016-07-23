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برج الحمل حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016

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برج الحمل حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016 برج الحمل حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016
برج الحمل على الصعيد المهني:
>الانضباط والعمل الجاد هما الضمان لاستمرارك فى العمل رغم كل الأخطاء التى ترتكبها، يجب أن تثق بذلك وتذكر أن من لا يرتكب أخطاء هو فقط الشخص الذى لا يفعل أى شىء فتمسك بجديتك فى العمل ولا تتراجع عن الابتكار.

على الصعيد العاطفي:
>حالتك العاطفية بحالة جيدة جدًا ولكنك لا تأخذ العلاقة على محمل الجد ولا تستعد لتقديم الكثير لشريكك وهو فى الحقيقة لا يستحق منك ذلك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
>حاول أن تتجنب المنبهات ومشروبات الطاقة قدر استطاعتك لأنها المسؤولة عن اضطرابات النوم والمشاكل التى تعانيها مع النوم، التزم نمط حياة صحيا أكثر وستلاحظ أن هذا ينعكس إيجابًا على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>تقلب المزاج يفسد يومك ولكن الحظ سيبتسم لك فى نهاية اليوم فحاول أن تصمد حتى آخره وتتماسك قدر استطاعتك، كما أن هناك مكاسب مادية محتملة لكن للأسف هذا الحظ على الصعيد المالى لن يستمر طويلاً.
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مصر 365

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