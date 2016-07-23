برج الحوت حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016

برج الحوت على الصعيد المهني:>تقضى وقتا طويلا فى العمل فى الوقت الحالى وهذا يؤثر بشدة على مزاجك الذى بدأ فى الانحدار خاصة أنك تهمل أى أنشطة ترفيهية وتتجاهل حتى متطلباتك الأساسية من الراحة والطعام، حاول أن تحصل على استراحة لتتمكن من المواصلة بنشاط.

على الصعيد العاطفي:

>القاعدة الذهبية التى يجب أن تستمع إليها فى العلاقة اليوم أن تجعل قلبك يتحكم فى عقلك خلال فى الوقت الحالى، استمع إلى حدسك واتبعه فقد يقودك العقل إلى قرارات قاسية جدًا وغير مطلوبة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>القلق المستمر يستهلك صحتك وطاقتك فى الوقت الحالى فحاول أن تمنح نفسك بعض الراحة وإذا أمكنك تناول بعض الفيتامينات المقوية افعل ذلك بلا تردد لأنك بحاجة إلى شحذ طاقتك وتركيزك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تتمتع بقدرة عالية على المنافسة اليوم على الرغم من الانتقادات الكثيرة التى تواجهها واحتمالات فوزك فى أى منافسة قوية للغاية فاغتنم الفرصة وتحلى بالشجاعة اللازمة للمغامرة