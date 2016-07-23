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برج الدلو حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016

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برج الدلو حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016 برج الدلو حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016
على الصعيد المهنى:
>تجد اليوم صفقات كبيرة تعرض عليك لتحقيق أحلامك، وعلى الرغم من تعرضك لبعض الضغوط فى مجال عملك إلا أنك ستتمكن من الحصول على مساعدة بعض زملائك فى العمل، وستتمكن من الابتعاد عن تلك الضغوط بطريقة ذكية.

برج الدلو على الصعيد العاطفى :
>تظهر اليوم بعض الخلافات مع شريك حياتك ولكنها خلافات تكاد تكون بسيطة إلى حد كبير، ولكن عليك أن تدرك أن هناك بعض العناصر الأساسية التى يجب أن تفكر فى وجودها فى أى علاقة زوجية، ولذلك فمن الأفضل أن تذهب إلى شريك حيالتك لتوضيح سوء الفهم الذى حدث ويضع حد لتلك المشاكل البسيطة.

برج الدلو على الصعيد الصحى:
>اليوم هو يوم مثالى لمشروع نظامك الصحى الجديد ، فعليك إيلاء اهتمام وثيق لنظام الغذائى وتدشين روتين جديد من فئة جديدة مثل اليوجا والاسترخاء، كما عليك اتباع بعض الأشياء الصغيرة لكى تمنع انتقال الميكروبات إليك، قم بتنظيف يديك باستمرار، وابتعد عن أى مكان ملوث، ولا تدخل إلى غرفة يتواجد فيها إنسان مريض بمرض معدى.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو :
>كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبى لوجود بعض الأشخاص فى حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض فى طريقة دون الالتفات لأحد، و اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.
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مصر 365

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