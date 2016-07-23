برج السرطان حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:>عملك اليوم سيكون مليئا بالمفاجآت ، كما أنه سيكون صعبا إلى حد ما ، إلا أنك تمتلك الإرادة اللازمة لمواجهة هذا العمل الشاق، كما عليك أن تكون حذرا للغاية تجاه البعض الذين يحاولون الإيقاع بك فى مجال عملك.

على الصعيد العاطفى:

>شريك حياتك قد يفاجئك اليوم ، كما أنه سيكون لديك شعور باتخاذ خطوات آخرى إلى الأمام فى العلاقة الخاصة بك، فعليك أن تبدأ بالتغيير وأن تنظر إلى المستقبل وإلى الأيام القادمة لبداية جديدة مع شريك حياتك.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

>ستواجه طفرة فى الطاقة التى لديك اليوم، فعليك أن تبدأ فى رياضة جديدة بدلا من الروتين الذى اعتدت عليه الفترات الماضية، فعليك الاستمتاع بالهواء أثناء المشى الذى سيعطيك الحيوية والنشاط الكامل الذى تحتاجه لباقى اليوم.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم فى تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما، تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أى قرار تندم عليه فيما بعد.