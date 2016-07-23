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حظك اليوم برج الثور السبت 23-7- 2016

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حظك اليوم برج الثور السبت 23-7- 2016 حظك اليوم برج الثور السبت 23-7- 2016
برج الثور على الصعيد المهني:
>أخبار سعيدة ستطرق بابك، فلا داعى للخوف بشأن مستقبلك العملى، فربما تدخل مشروعا كبيرا وتخاطر ببعض المال لكنه سيأتى عليك بكل خير عليك وستحصد مكافأة كبيرة.

على الصعيد العاطفي:
>الحب سيدفعك للأمام فلا تترك الأمور البسيطة أو السطحية تفسد حياتك وكن الأفضل دائماً وحاول أن تحسم الأمور لصالح حياتك العاطفية.

برج الثور على الصعيد الصحى
>بعض الأعراض كالصداع والمغص تؤرقهم لكنها مع الوقت ستزول فلا داعى للقلق طالما تسيرون على نظام غذائى جيد.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>سيشهد هذا البرج المزيد من التقدمات على مستوى الحياة العملية، فمعظم ما حلم به سيجده يتحقق الآن، لذلك يجب أن يأخذوا من الصبر جانبا حتى لا يتهورون فى اتخاذ قراراتهم كالعادة.
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مصر 365

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