أخبار عاجلة

القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016

Google+ Print
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016 برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016
على الصعيد المهني:
>اليوم هو الوقت المناسب لتساعدك أحد زملائك، تمر بفترة إحباط ستنتهى قريبا، ستنفق اليوم الكثير لتسعد نفسك ولكن حاول ألا يتجاوز هذا الأمر أكثر من يوم.

على الصعيد العاطفي:
>يحذرك برجك وينصحك أن تكون حذرا من الغض والخداع بالرغم أن هذه الأمور ستحدث دون قصد من فاعلها، اليوم يمر بصعوبة قليلة حاول ألا تتوتر علاقتك بشريك حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
>تعانى قليلا من مشاكل فى الجهاز الهضمى، ستشعر بالغيرة قليلا ممن حولك يتبعون نظاما غذائيا وصحيا جيدت لا تترك هذه المشاعر السلبية تسيطر عليك وقل لنفسك أنك تستطيع أن تفعل ذلك وتوقف عن تناول الحلويات والأطعمة الدهنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>تحدث لك اليوم مواقف لم تعتدها من قبل ليست جميعها جيدة قد تسبب لك بعض الاضطراب، لا تخف من التعبير عن مشاعرك، حاول أن تستجيب وتفهم ما يحتاجه ممن حولك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى