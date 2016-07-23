برج الجوزاء حظك اليوم السبت 23 يوليو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:>اليوم هو الوقت المناسب لتساعدك أحد زملائك، تمر بفترة إحباط ستنتهى قريبا، ستنفق اليوم الكثير لتسعد نفسك ولكن حاول ألا يتجاوز هذا الأمر أكثر من يوم.

على الصعيد العاطفي:

>يحذرك برجك وينصحك أن تكون حذرا من الغض والخداع بالرغم أن هذه الأمور ستحدث دون قصد من فاعلها، اليوم يمر بصعوبة قليلة حاول ألا تتوتر علاقتك بشريك حياتك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>تعانى قليلا من مشاكل فى الجهاز الهضمى، ستشعر بالغيرة قليلا ممن حولك يتبعون نظاما غذائيا وصحيا جيدت لا تترك هذه المشاعر السلبية تسيطر عليك وقل لنفسك أنك تستطيع أن تفعل ذلك وتوقف عن تناول الحلويات والأطعمة الدهنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تحدث لك اليوم مواقف لم تعتدها من قبل ليست جميعها جيدة قد تسبب لك بعض الاضطراب، لا تخف من التعبير عن مشاعرك، حاول أن تستجيب وتفهم ما يحتاجه ممن حولك.

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