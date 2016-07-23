برج العذراء حظك اليوم السبت 22 يوليو 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:>تحقق اليوم إنجاز غير مسبوق فى حياتك المهنية يجعلك فى المقدمة، ستكون محور تركيز من حولك، حافظ على أدائك فلديك الكثير لتحقيقه.

على الصعيد العاطفى:

>اليوم ينتابك شعور رومانسى مميز، فلم تعتنى بحياتك العاطفية خلال الفترة الماضية، كنت تحاول أن تكون علاقتك معتدلة ولكن تكتشف اليوم أن هذا لا يكفى تماما قد يتفاجئ شريك حياتك اليوم ويستجيب لك بحماس.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>معنوياتك اليوم مرتفعة، فرصتك اليوم لتسترد نظامك الصحى كبيرة، بعد مرور فترة طويلة من الكسل والخمول، اتبع الإجراءات الصحية أثناء ممارسة التمرينات الرياضية حتى تشعر بالتعب.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>ابتعد عن كل من يشحنك بالطاقات السلبية حتى إذا كان شخصا قريبا منك، اجعلهم على مسافة بعيدة عنك، ابحث فيمن حولك ستجد صديقا قريبا لك يمكن أن يكون شريك حياتك.

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