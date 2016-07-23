حظك اليوم برج العقرب السبت 23/ 7/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:>عملت طوال الفترة السابقة كثيراً لذلك انتظر المزيد من الأخبار الجيدة الخاصة بعملك، فربما ترقية تدق على أبوابك وربما تحقق كل ما تمنيت تحقيقه من قبل لذلك حاول أنت تكون متفائلا فالأمر يستدع ذلك .

على الصعيد العاطفي:

>ربما تشعر لأول مرة براحة كبيرة فى حياتك العاطفية .

برج العقرب على الصعيد الصحي

>الحياة الصحية فى حالة جيدة لكن لابد ألا نصمت أو تتجاهل بعض المشاكل التى ستواجهك مهما كانت بسيطة .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تقدم كبير سيشهده برج العقرب على المستوى العملى، فبعد أن أدرك أخطاءه الفترة السابقة واستطاع أن يقومها ويعدل منها، هذه الفترة سيجنى نتيجة مجهوده نجاحا كبيرا .

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