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حظك اليوم برج الميزان السبت 23/ 7/2016

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حظك اليوم برج الميزان السبت 23/ 7/2016 حظك اليوم برج الميزان السبت 23/ 7/2016
برج الميزان على الصعيد المهني:
>هذا البرج سيعانى من بعض المشاكل البسيطة فى عمله وقد يؤدى ذلك إلى تراجعه عن حصد المكاسب المادية لكن لا داعى للقلق، فهى مجرد سحابة داكنة وستمر مرور الكرام حاول أن تعمل على نفسك جيداً حتى تدرك نقاط ضعفك وتقويها .

على الصعيد العاطفي:
>الحب وحده سيكون من أهم العوامل التى تدفعك إلى الأمام لذلك حاول أن تحافظ عليه على قدر الإمكان حتى لا تخسر جانبا مهما جدا من حياتك.

برج الميزان على الصعيد الصحي
>استمع إلى تعليمات الطبيب حتى لا تقع فى مشاكل عملاقة فلا تستهين بحالتك الصحية ولا تجعل العمل يأتى على حساب صحتك..

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>بعض الأخبار السيئة ستواجه أبناء هذا البرج، ربما توقف مسيرة نجاحاتهم لكنها لن تستمر طويلاً، فمع بعض الاجتهادات سيكون كل شىء على ما يرام، لذلك لا داعى للتشاؤم .
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مصر 365

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