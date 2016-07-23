وكيل تعليم كفر الشيخ: تفعيل القرار 202 الخاص بالعجز والزيادة

قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها بصدد عقد اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية خلال الأسبوع القادم لتفعيل القرار ٢٠٢ الخاص بالعجز والزيادة، ونقل المعلمين للمدارس التى تعانى من العجز، وإعطاء النصاب القانونى لكل معلم.

وأضافت خلال تصريحاتها لـ"اليوم السابع" أمس الجمعة، أن تفعيل القرار سيعود بآثار إيجابية على الطلاب والعملية التعليمية، لتنتهى معاناة المدارس من العجز الذى تعانى منه المدارس والطلاب على حد سواء كل عام.

قالت إنها تابعت مع مديرى عدد من الإدارات الانتهاء من تفعيل القرار، وتوقيع المعلمين على قرارات النقل، وجار تفعيل القرار فى عدد من الإدارات التعليمية الأخرى.

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