بالصور.. بريطانية تلد فى الحمام بسبب خطأ طبى

تنتظر الأمهات يوم الولادة حتى ترى طفلها الذى طال انتظاره 9 أشهر، لينتهى تعبها وألمها، وفى حالة نادرة استطاعت الأم البريطانية "صوفى هولمز" التقاط طفلتها بنفسها بعد انزلاقها أثناء تواجدها فى الحمام.

وبدون إنذار، انزلقت الطفلة "أوليفيا" من رحم الأم "صوفى" أثناء تواجدها فى المرحاض، بعد طمأنة الطبيب لها بغلق عنق الرحم، وعدم تمكنها من الولادة فى الوقت الحالى، لتصبح من الأمهات القلائل التى ولدن بدون آلام شديدة كما يحدث مع باقى النساء.

تحكى "صوفى" قصة طفلتها على الموقع البريطانى "ديلى ميل" قائلة: "استمرت التقلصات البسيطة 3 أيام قبل الولادة، وذهبت خلالها للمستشفى، وكان التشخيص الطبى أن عنق الرحم ما زال مغلقًا، والحل هو الانتظار طالما الطفلة بحالة جيدة مع المتابعة المستمرة".

وتابعت: "فى اليوم الثالث وبعد ساعة من وصولى للمنزل ذهبت للحصول على حمام ساخن، وفجأة رأيت رأس طفلتى يخرج منى وخلال ثوان قليلة أمسكت بها قبل أن تصل رأسها إلى الأرض، كل ما فكرت فيه وقتها هو الاطمئنان على الجنين".

وأضافت: "بصرخات متتالية سمعنى زوجى وذهبنا إلى مستشفى جامعة "ساوث" لإتمام باقى الإجراءات والاطمئنان على طفلتنا الأولى "أوليفيا" وكان بصحة جيدة، وبسؤال الأطباء كيف حدث ذلك كانت الإجابة أنه خطأ طبى.. عنق الرحم كان مفتوحا وكان الأفضل الذهاب إلى غرفة العمليات بدلا من المنزل للاستحمام".

وأشارت صوفى إلى سعادتها البالغة لأنها أول من التقطت طفلها ولم تشعر بالكثير من الألم المعروف عن الولادة الطبيعية.

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