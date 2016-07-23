محافظ الإسماعيلية لـ"اليوم السابع": نستعد للمرحلة الأولى للمدينة الجديدة

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انتهت من تجهيزات المرحلة الأولى لمدينة الإسماعيلية الجديدة وسوف يتم استلامها خلال الأيام القادمة فى إطار الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو ومن المنتظر أن يتم التسليم يوم 26 يوليو وتشمل 12 ألف و244 وحدة سكنية.

وأشار المحافظ إلى أنه لا توجد تأكيدات حتى هذه اللحظة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسماعيلية مؤكدا على التجهيز لافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة ويتم حاليا تحديد التوقيتات الخاصة بهذه المشروعات إلى جانب الاحتفال بمرور 60 عاما على ذكرى تأميم قناة السويس فى 26 يوليو "1956- 2016" من قبل هيئة قناة السويس برعاية الفريق مهاب مميش.

وأضاف المحافظ أن المحافظة بالتعاون مع الشباب والرياضة والتعليم وجميع القطاعات الخدمية تواصل العمل فى مبادرة حلوة يابلدى، والتى بدأت 16 يوليو الحالى ومستمرة حتى 30 يوليو لنظافة المحافظة وتطوير الحدائق والشوارع والميادين فى جميع مراكز ومدن المحافظة وتم رفع كميات كبيرة من القمامة وتطوير ميادين وإنارة شوارع فرعية ورئيسية داخل المحافظة.

وأكد المحافظ على أنه لاتوجد تجاوزات بخصوص توريد القمح فى صوامع المحافظة وعددها 11 صومعة وتم توريد 45 ألف طن قمح حتى نهاية الموسم بإشراف التموين والزراعة لم تثبت أى مخالفات حتى هذه اللحظة.

وتابع المحافظ أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت من الأسبوع الماضى فى إنشاء نفق مشاة جامعة قناة السويس وينتهى المشروع خلال 3 شهور حماية لأرواح طلاب الجامعة والعمل متواصل فى النفق بالإضافة الى فتح عدد من الشوارع المغلقة منذ ثورة 25 يناير فى محيط قسم شرطة ثالث وبعض المناطق وتوسعة بعض الشوارع التى تسبب إزعاج للمواطنين بسبب ضيقها مثل شارع مدرسة الزراعة بمنطقة الشهداء بحى ثانى الإسماعيلية والتشديد على ضرورة مراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وتوفير السلع الغذائية من خلال بعض المنافذ التى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية وبعضها مستمر فى تقديم الخدمات للمواطنين.

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يوافق على تطوير وتوسعة شارع مدرسة الزراعة بحى ثان

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محافظ الإسماعيلية يقرر مد مبادرة "حلوة يا بلدى" أسبوع

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