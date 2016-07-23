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حكاية قميص نورويتش ' القبيح ' .. ' شكرا لأبطال موقعة بايرن '

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أثار قميص فريق نورويتش سيتي الإنجليزي جدلا واسعا في وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي نظرا لتصميمه الغريب والذي اعتبره البعض سيء للغاية.

القميص حمل تصميم غريب من اللون الأخضر والأبيض جعل الجماهير الإنجليزية تسخر من شكله، خاصة أن نورويتش سيتي اعتاد على اختيار تصميمات مختلفة لقمصانه.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت سر اختيار نورويتش لهذا التصميم الغريب وكانت المفاجأة أن اختيار نورويتش لهذا الشكل كان تكريما لأحد الأجيال الذهبية في تاريخ النادي الإنجليزي في فترة التسعينات.

وفي بداية التسعينات كان نورويتش يمر بفترة تألق وازدهار كروي وكان ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي موسم 1992/1993 وحصل في النهاية على المركز الثالث.

خلال هذه الفترة أيضا شارك نورويتش في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي واستطاع الفوز على بايرن ميونيخ الألماني.

ومن هنا استوحى نورويتش سيتي تصميم قميصه للموسم المقبل تفاؤلا بقميص الجيل الذهبي للفريق.

نورويتش سيتي اعتاد على التصميمات الغريبة لدرجة أن قميص الفريق في الموسم الماضي حصل على لقب أسوأ قميص بين جميع الفرق في الدوري الإنجليزي.

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