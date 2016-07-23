أخبار عاجلة

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي لـ في الجول: عبد ربه طلب الحصول على مستحقاته من الشركة الراعية

Google+ Print
الإسماعيلي لـ في الجول: عبد ربه طلب الحصول على مستحقاته من الشركة الراعية الإسماعيلي لـ في الجول: عبد ربه طلب الحصول على مستحقاته من الشركة الراعية

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن حسني عبد ربه قائد الدراويش هو من طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة لدي النادي من خلال الشركة الراعية.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com أن مجلس إدارة الإسماعيلي وافق على طلب عبد ربه خاصة وأن تلك المستحقات هي من حق النادي في الأصل.

وأوضح"سيحصل عبد ربه على مستحقاته المتأخرة لدى الإسماعيلي من خلال الشركة الراعية وسيتم خصهما من مستحقات النادي".

وكان عبد ربه قد انتقد إدارة الإسماعيلي في الفترة الأخيرة بسبب عدم حصوله على المستحقات المتأخرة مثل باقي زملائه الذين حصلوا عليها.

ويستعد الإسماعيلي حاليا لملاقاة الزمالك في نصف نهائي كأس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم