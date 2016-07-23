الإسماعيلي لـ في الجول: عبد ربه طلب الحصول على مستحقاته من الشركة الراعية

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن حسني عبد ربه قائد الدراويش هو من طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة لدي النادي من خلال الشركة الراعية.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com أن مجلس إدارة الإسماعيلي وافق على طلب عبد ربه خاصة وأن تلك المستحقات هي من حق النادي في الأصل.

وأوضح"سيحصل عبد ربه على مستحقاته المتأخرة لدى الإسماعيلي من خلال الشركة الراعية وسيتم خصهما من مستحقات النادي".

وكان عبد ربه قد انتقد إدارة الإسماعيلي في الفترة الأخيرة بسبب عدم حصوله على المستحقات المتأخرة مثل باقي زملائه الذين حصلوا عليها.

ويستعد الإسماعيلي حاليا لملاقاة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر.