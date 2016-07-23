اتحاد الكرة يعلن: عقوبتان غليظتان ضد من يوقع لناديين

أعلن محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة قررت تغليظ العقوبة على اللاعب الموقع لناديين حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات مرة أخرى.

قال الشامي: "وجدنا أكثر من حالة لتوقيع اللاعبين لناديين في وقت واحد وهذا يتسبب لنا في أزمات مع الأندية واللاعبين".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحياة 2 "اللجنة قررت أن تكون الغرامة المالية على اللاعب الموقع لناديين هي سنة من تعاقده مع ناديه الجديد. على أن تكون أعلى سنة في العقد بين النادي واللاعب. بالإضافة إلى الإيقاف لمدة 6 شهور".

على سبيل المثال في حالة كان عقد اللاعب يقدر حصوله على مليون جنية في السنة، وهو العقد الأكبر من النادي الأخر الذي وقع له أيضا، فأن اللاعب سيلزم بدفع مليون جنية. وهذا ما أوضحه الشامي

وأتم: "يجب أن تنتهي هذه الظاهرة من الكرة المصرية لأنها تسبب أزمات بين الأندية واللاعبين وتزيد من احتقان الجماهير".