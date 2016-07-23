أخبار عاجلة

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يعلن: عقوبتان غليظتان ضد من يوقع لناديين

Google+ Print
اتحاد الكرة يعلن: عقوبتان غليظتان ضد من يوقع لناديين اتحاد الكرة يعلن: عقوبتان غليظتان ضد من يوقع لناديين

أعلن محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة قررت تغليظ العقوبة على اللاعب الموقع لناديين حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات مرة أخرى.

قال الشامي: "وجدنا أكثر من حالة لتوقيع اللاعبين لناديين في وقت واحد وهذا يتسبب لنا في أزمات مع الأندية واللاعبين".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحياة 2 "اللجنة قررت أن تكون الغرامة المالية على اللاعب الموقع لناديين هي سنة من تعاقده مع ناديه الجديد. على أن تكون أعلى سنة في العقد بين النادي واللاعب. بالإضافة إلى الإيقاف لمدة 6 شهور".

على سبيل المثال في حالة كان عقد اللاعب يقدر حصوله على مليون جنية في السنة، وهو العقد الأكبر من النادي الأخر الذي وقع له أيضا، فأن اللاعب سيلزم بدفع مليون جنية. وهذا ما أوضحه الشامي

وأتم: "يجب أن تنتهي هذه الظاهرة من الكرة المصرية لأنها تسبب أزمات بين الأندية واللاعبين وتزيد من احتقان الجماهير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع