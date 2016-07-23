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"مرور الجيزة" يضبط 425 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

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"مرور الجيزة" يضبط 425 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر "مرور الجيزة" يضبط 425 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 425 مخالفة مرورية متنوعة منها 98 مخالفة نموذج 125 و29 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 10 مركبات توك توك وضبط 33 دراجة نارية بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


>- ضبط 3 آلاف مخالفة وحجز 14 مركبة توك توك لمخالفتها لقرار منع سيرها فى الجيزة

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مصر 365

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