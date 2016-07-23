وزارة الخارجية تدين حادث إطلاق النار فى مدينة ميونخ بألمانيا

أدانت وزارة الخارجية - فى بيان صادر اليوم الجمعة - بأشد العبارات أحداث إطلاق النار التى وقعت مساء اليوم فى مدينة ميونخ الألمانية، والتى أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.

وأعربت الخارجية عن تعازى جمهورية مصر العربية حكومة وشعبا للحكومة والشعب الألمانيين فى ضحايا الحادث، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت الخارجية - فى بيانها - التأكيد على الموقف المصرى الرافض بكل قوة لكافة أشكاله ترويع المدنيين وتعريض حياتهم للخطر، والداعى إلى تكاتف الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب واجتثاثها من جذورها.

وأكدت وزارة الخارجية على وقوف مصر حكومة وشعبا إلى جانب دولة ألمانيا الصديقة فى هذه اللحظات العصيبة.

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