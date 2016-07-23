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بالصور.. جلسة صلح بين عائلتين مسلمة وقبطية تنهى خلافاتهما فى الغردقة

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بالصور.. جلسة صلح بين عائلتين مسلمة وقبطية تنهى خلافاتهما فى الغردقة بالصور.. جلسة صلح بين عائلتين مسلمة وقبطية تنهى خلافاتهما فى الغردقة
عقدت لجنة المصالحات الوطنية بالبحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، جلسة صلح إنهاء خصومة بين عائلتين إحداهما مسلمة والأخرى قبطية بقاعة نادى الرحلات بالغردقة، بحضورمحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، واللواء عادل التونسى مدير الأمن، والقيادات الامنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

كما حضر الصلح ممثلين عن الكنيسة، والأزهر ومديرية الأوقاف، وسط تشديدات أمنية مكثفة بالشوارع المحيطة بمكان الصلح من قبل رجال الأمن بمشاركة الأجهزة المختلفة.

كان للشيخ محمد خليل، أحد قيادات رابطة ابناء قبيلة الكلاحين، دور بارز بالتوافق بين أطراف الخصومة وتهدئة الأمور بينهم والوصول لجلسة الصلح بالمشاركة مع كبائر وعواقل أبناء مدينة الغردقة والقبائل المختلفة.

تعود تفاصيل الخلافات بين العائلتين عقب مقتل طالب بالصف الثانى الثانوي الأزهرى، لخلافات مالية بين أسرته وأسرة أخرى قبطية، بمنطقة شارع الكهف بالغردقة، وتمكنت الأجهزة الامنية خلال الواقعة القبض على المتسبب في مقتل الطالب وتقديمه للمحاكمة.

عقد جلسة الصلح (1)
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لجنة المصالحات خلال عقد جلسة الصلح

عقد جلسة الصلح (2)
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خلال تقديم الكفن وانهاء جلسة الصلح

عقد جلسة الصلح (3)
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كبار العواقل والقبائل خلال جلسة الصلح

عقد جلسة الصلح (4)
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جلسة الصلح بين عائلتين مسلمه ومسيحية بالغردقة


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