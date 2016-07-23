بالصور: هكذا احتفل القصر الملكي بعيد ميلاد الأمير George

نشر القصر الملكي صور جديدة للـ أمير الصغير جورج George، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الثالث.

وقد التقطت الصور الـ4 التي نشرت داخل قصر كنسينجتون في لندن، حيث يظهر الأمير في صورة وهو واقف في حديقة القصر، وفي صورتين أخريين وهو يلعب على أرجوحة، كتب عليها اسمَي والديه وليام وكايت، وفي واحدة أخيرة وهو يقدّم المثلّجات لكلب العائلة "Lupo".

وقد أحدثت صورة إطعام الكلب المثلّجات ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكثرت التعليقات السلبية، إذ إنه من المعروف أنّ إطعام الكلب المثلجات يضرّ بصحّته، ومن الممكن أن يؤدّي إلى وفاته في بعض الأحيان.

وقد التقط الصور المصوّر الشهير مات بورتيوس، الذي أعرب عن سعادته لمشاركة الأمير جورج الاحتفال بعيد ميلاده، إذ قال: "كانت أجواء مريحة وممتعة.. تشرّفت بها".

يذكر أن الأمير جورج ألكسندر لويس، وهو الثالث في ولاية العرش، ولد في 22 تموز 2013، في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقة.

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