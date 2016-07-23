أول فيديو لابن رامي عياش

نشرت الصفحة الرسمية الخاصة بمعجبي الفنان رامي عياش على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو بالصوت والصورة لـ "رام" إبن رامي عياش يظهره منسجماً مع أغنية والده "يلا نرقص".

في الفيدو لم يظهر سوى قدمي آرام اللتان تتحركان رقصاً وصوته الذي كان يردد بفرح كلمات غير مفهومة نظراً لصغر سنه، عند سماعه للأغنية.

ولقد حصد الفيديو الاف المشاهدات على "إنستغرام".

يشار إلى ان رامي عياش يتحضر لطرح البوم جديد، كما أن مسلسله "امير الليل" سيعرض في شهر تشرين الاول المقبل \أوكتوبر المقبل.

وكان رامي عياش قد احيا حفلاً ناجحاً في المغرب، في إطار مهرجان "الفرح" في شفشاون، وخصّ الجمهور المغربي بأغنية "صوت الحسن".

1-فيديو

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