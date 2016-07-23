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بدير والسناني في كواليس مسرحية "أنا وهو وهو"

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الجمعة 22-07-2016 23:21

يواصل الفنانان أحمد بدير وعبدالإله السناني التحضير لعرض المسرحية الكوميدية "أنا وهو وهو"، والتي يبدأ عرضها الجمعة القادم على مسرح المفتاحة ضمن فعاليات النسخة الثانية من "مهرجان الكوميديا الدولي" الذي يقام في مدينة أبها خلال الفترة الواقعة بين 21 و27 يوليو الجاري.

وقام الفنان أحمد بدير الذي وصل إلى مدينة أبها مؤخراً مع أبطال العرض المسرحي بعمل عدة بروفات تحت إدارة المخرج ممدوح سالم مدير مهرجان الكوميديا الدولي في أبها للمرة الثانية، وذلك استعداداً لتقديم المسرحية الجديدة للجمهور نهاية الأسبوع.

والمسرحية من تأليف صلاح عربي، وإخراج ممدوح سالم، وبطولة كل من: أحمد بدير، وعبدالإله السناني، وعبدالله عسيري، ومحمد الصاوي، ومجموعة من الممثلين السعوديين الشباب.

ويستضيف مهرجان الكوميديا الدولي الذي يتم بالتعاون بين مجلس التنمية السياحي في منطقة عسير ومؤسسة "رواد ميديا" باقة من نجوم ونجمات الكوميديا السعوديين والخليجيين والعرب، حيث سيتم تكريم عدد من النجوم تقديراً لعطائهم الفني الطويل، وعلى رأسهم: الفنانة الكويتية حياة الفهد، والفنان المصري أحمد بدير، والفنان السعودي عبدالإله السناني، والفنانة الإماراتية هدى الخطيب، والفنان الأردني نبيل صوالحة.

كما يتضمن المهرجان عرض المسرحية النسائي "ظل حيطة" للفنانات نشوى مصطفى وهيا الشعيبي ووجنات الرهبيني وشيرين حطاب وسارة اليوسف ومروة سالم، وهي من تأليف سلطان اللهيبي، وإخراج لورين عيسى.

بجانب توزيع جوائز الكوميديا، وعرض "ستاند أب كوميدي" للمواهب الشابة، وعروض المسابقات الكوميدية، وعرض الفيلم الكوميدي، إضافة إلى فعاليات خاصة بفن الكاريكاتير، وعدد من الندوات عن فن الكوميديا.

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سيدتي

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