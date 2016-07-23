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ابنة دونالد ترامب تروج لوالدها: هو القائد الذي تحتاجه البلاد

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السبت 23-07-2016 00:15

اكدت ايفانكا ابنة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الامريكية دونالد ترامب Donald Trump ان والدها سيسعى من اجل تأمين المساواة في الاجور بين النساء والرجال ومساعدة ربات البيوت، وهي قضية نادراً ما يتطرق اليها والدها.

وتولت سيدة الأعمال ايفانكا البالغة من العمر 34 عاماً، مساء الخميس مهمة تقديم ترامب امام آلاف المندوبين الذين دعوا الى المؤتمر العام للحزب قبل خطاب تنصيبه مرشحاً للجمهوريين للانتخابات الرئاسية الامريكية.

ووصفت ايفانكا والدها بانه لا يملك القوة والقدرة اللازمتين ليصبح رئيساً فحسب، بل يتسم باللطف والتعاطف اللذين يجعلان منه القائد الذي تحتاجه البلاد.

واضافت: "لا اعتبر نفسي جمهورية او ديموقراطية بشكل قاطع"، قبل ان تتطرق الى قضايا عدة تهدف خصوصاً الى طمأنة الناخبات اللواتي لا يثقن بشكل عام في رجل الاعمال الثري.

وقالت ترامب أيضاً: "اذا اصبح رئيساً فسيعمل على تخفيض رسوم حضانات الاطفال وتأمينها للجميع"، مؤكدة انه سيسعى ايضاً الى دفع اجور متساوية للاعمال المتساوية.

واكدت انه في مجموعة "Trump Organization" التي تشغل منصب نائب الرئيس فيها، تتلقى النساء اجوراً مساوية لتلك التي تدفع للرجال وتشكلن غالبية كوادر المجموعة.

وتابعت قائلة: "التغيير الحقيقي لا يأتي الا من خارج النظام ومن رجل امضى حياته وهو يفعل ما يعتبره الآخرون مستحيلاً.. والدي لا يرى الناس من خلال عرقهم او جنسهم".


وختمت قائلة: "والدي يتمتع بالتصميم، انه نزيه وواقعي.. انه متفائل ويؤمن بعمق باميركا وبامكانياتها. انه يحب عائلته وبلده من صميم قلبه".

 

 

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