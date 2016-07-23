وفاة طفلة ضربتها أمها بماسورة حديدية بالدقهلية بعد تعذيبها

لفظت منذ قليل الطفلة ملك حسين عبد السلام 3 سنوات أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى المنصورة الدولى، متأثرة بإصابتها من الضرب على يد أمها.

وقد أمر المستشار محمد القاضى رئيس نيابة طلخا بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وعلى الفور قام المستشار السيد محمود الهوارى وكيل النائب العام بمناظرة جثمان الطفلة ووجد بها آثار تعذيب وحروق بأنحاء جسدها وبمناطق عفتها.

يذكر بأنه ألقت مباحث مركز نبروه القبض على سيدة، ضربت نجلتها بماسورة حديدية، مما أدى لإصابتها بنزيف فى المخ.

حيث تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، يفيد بوصول ملك حسين عبد السلام 3 سنوات، إلى مستشفى المنصورة الدولى مصابة بنزيف بالمخ، وقطع رأسى بالجبهة. وتبين بالفحص، أن أم الطفلة "نادية.ع" 25 سنة، قامت بضربها بماسورة حديدية ما أدى لإصابتها بنزيف بالمخ، وتحرر المحضر رقم 7726 جنح مركز شرطة نبروه.

أم تضرب طفلتها بماسورة حديدية وتصيبها بنزيف فى المخ بالدقهلية

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