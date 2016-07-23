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أستاذ بجامعة هارفارد يحذر من السمن الصناعى لخطورته على القلب

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أستاذ بجامعة هارفارد يحذر من السمن الصناعى لخطورته على القلب أستاذ بجامعة هارفارد يحذر من السمن الصناعى لخطورته على القلب
حذر الدكتور أسامة حمدى أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، من تناول السمن الصناعى الذى يحتوى على الزيوت المهدرجة جزئيا، موضحا أن البعض يعتقد خطأ أن السمن لا يؤدى إلى أى خطورة على القلب، فى حين أن الأبحاث الحديثة أثبتت أنه فى منتهى الخطورة، خاصة بالنسبة لأمراض القلب، وأن تناوله بصفة يومية يؤدى إلى زيادة فرص الإصابة بانسداد الشرايين.

وقال الدكتور أسامة حمدى، إن من أهم المعتقدات الخاطئة المتعلقة بتقليل الوزن، أنه يتعين التقليل من أكل ، وزيادة أكل النشويات باعتبارها الوسيلة السليمة لخفض الوزن، وتنظيم السكر، فى حين أن الأبحاث العلمية أثبتت العكس تماما إذ أكدت أن خفض النشويات وزيادة الدهون الصحية كزيت الزيتون والدهون الموجودة فى منتجات الألبان يؤدى إلى خفض نسب الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، وخفض الوزن لفترة طويلة .

وأكد أن البعض يعتقد أن الدهون ضارة بالجسم فى حين أن الأبحاث التى أجراها أثبتت عكس ذلك، موضحا أن الدهون الموجودة فى بعض الزيوت ومنتجات الألبان هى أكثر فائدة للصحة والوقاية من أمراض القلب مثل الدهون الموجودة فى الزيتون ،وبعض أنواع المكسرات كاللوز وعين الجمل واللبن كامل الدسم والزبادى.

وأوضح أن منتجات الألبان كاملة الدسم تقلل فرص الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى لوجود بعض الأحماض الدهنية بها، والتى تنبه خلايا البنكرياس لإفراز الأنسولين وبعض الهرمونات المفيدة للجسم والمحفزة على الشبع.

وقال :"تعتبر وباكستان من أكثر دول العالم استهلاكا لهذه الدهون الخطيرة ،فى حين أن العديد من دول العالم قد منعتها نهائيا كالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا".


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