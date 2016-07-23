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احتراق 61 نموذج إجابة لطلبة كلية الحقوق بجامعة بني سويف ‎

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احتراق 61 نموذج إجابة لطلبة كلية الحقوق بجامعة بني سويف ‎ احتراق 61 نموذج إجابة لطلبة كلية الحقوق بجامعة بني سويف ‎

جامعة بني سويف

المراسل: محمد شعبان
> عثر اليوم الجمعة، علي 61 كراسة إجابة خاصة بطلبة محالين لمجلس تأديب بكلية الحقوق جامعة بني سويف، محترقة داخل أحد دورات المياة بجامعة بني سويف .

وقال مصدر مسئول بالأمن الإداري بجامعة بني سويف في تصريح خاص لـ”أونا”، إنه تم العثورعلي 61 نموذج إجابة خاصة بطلبة كلية الحقوق تم إحالتهم لمجلس تأديب محترقين داخل دورة مياة بمبني الكلية .

وأشار الي أنه من المرجح أن يكون قد تم سرقتها من مكتب الشئون القانونية ، مضيفًا أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وقام رئيس الجامعة الدكتور أمين لطفي بإبلاغ مديرية الأمن بالواقعة .

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أونا