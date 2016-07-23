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خروج رئيس مباحث الفشن من المستشفي عقب إستخراج الطلقات من جسمه

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خروج رئيس مباحث الفشن من المستشفي عقب إستخراج الطلقات من جسمه خروج رئيس مباحث الفشن من المستشفي عقب إستخراج الطلقات من جسمه

صورة ارشيفية

المراسل : محمد شعبان
> أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن، خرج منذ قليل من مستشفي الفشن المركزي وهو بصحة جيدة تمامًا.

وقال حميدة في تصريح خاص لـ”أونا”، إنه تم إستخراج طلقات الرش”خرطوش” من ذراعة الأيسر والجانب الأيسر من بطنة من قبل فريق طبي بالمستشفي دون أي عوائق وهو الأن بحالة جيدة والإشاعات أوضحت أن جسمة خالي من طلقات الخرطوش.

وكانت مشادات كلاميه بين المسلمين والمسيحيين، في قرية “صفط الخرسا” التابعه لمركز الفشن، تفيد بإشاعه شخص مسيحي يدعي «نادي» بتحويل منزله الي جمعيه دينيه للأقباط في القرية، مما أسفر عن إصابة رئيس مباحث المركز بإصابات بطلق خرطوش.

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أونا