صراع الصفقات - تقرير: مانشستر سيتي يغري كروس براتب خيالي

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مفاوضات مع توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية حسبما أوضحت صحيفة ذا صن.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي طلب التعاقد مع توني كروس لاعب منتخب ألمانيا وريال مدريد.

أضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي عرض على كروس راتب أسبوعي خيالي يبلغ 240 ألف جنيه إسترليني لإقناعه بالرحيل عن ريال مدريد.

بينما بلغ العرض المقدم من نادي مانشستر سيتي لريال مدريد من أجل التعاقد مع توني كروس إلى 60 مليون جنيه إسترليني بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وكان توني كروس البالغ من العمر 26 عاما لعب تحت قيادة جوارديولا في بايرن ميونيخ قبل 3 مواسم ثم انضم لصفوف ريال مدريد وتألق معهم وحقق العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.