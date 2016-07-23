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كيرى يناقش مع لافروف وضع الهدنة فى سوريا ومقتل جندى روسى فى حلب

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كيرى يناقش مع لافروف وضع الهدنة فى سوريا ومقتل جندى روسى فى حلب كيرى يناقش مع لافروف وضع الهدنة فى سوريا ومقتل جندى روسى فى حلب
قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إنه سوف يلتقى مع وزير الخارجية الروسى الأسبوع المقبل فى لاوس لمراجعة خطة لترسيخ الهدنة الممزقة فى سوريا واستئناف المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة حول عملية الانتقال السياسى.

وأضاف الجمعة إنه سوف يلتقى سيرغى لافروف على هامش مؤتمر للأمن الإقليمى فى جنوب شرق آسيا فى فينتيان الاثنين أو الثلاثاء. وقال إن المقترح، الذى تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي، فى موسكو، "يبدو واعدا" وإن الولايات المتحدة تريد أن تختبر التزام روسيا بالضغط على السورية لوقف الهجمات على مقاتلى المعارضة، جاء حديث كيرى إلى الصحفيين فى فيينا قبل مغادرته متوجها إلى باريس حيث كان مقررا أن يلتقى الزعيم الفلسطينى محمود عباس. غير أن هذا اللقاء أرجئ حتى وقت لاحق هذا الشهر بسبب حالة وفاة فى عائلة عباس.

من ناحية أخرى قالت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن جنديا روسيا قتل فى سوريا فى انفجار قنبلة، وقالت الوزارة فى بيان نقلته تاس إن الجندى قتل بالقرب من حلب عندما انفجرت قنبلة قرب قافلة تحمل الغذاء والماء للسكان المحليين وكان الجيش الروسى يرافق قافلة المساعدات.
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مصر 365

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