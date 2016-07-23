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شركة "دوت مصر ": لاعلاقة لأحمد أبو هشيمة بموقعى "دوت مصر" و "حصل "

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شركة "دوت مصر ": لاعلاقة لأحمد أبو هشيمة بموقعى "دوت مصر" و "حصل " شركة "دوت مصر ": لاعلاقة لأحمد أبو هشيمة بموقعى "دوت مصر" و "حصل "
صرحت رشا الشامي المدير التنفيذي لشركة "دوت "، المالكة لموقعي "دوت مصر" و"حصل"، أن الشركة استحوذت على الموقعين بداية من الأول من يوليو لسنة 2016، وقد استلمت الشركة موقع حصل في 13 يوليو الجارى ،وتم على الفور اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان تسكين الموقع ضمن الشركة ماليًا وإداريًا وتقنيًا، حتى يحصل كافة الزملاء في موقع "حصل" على راتب شهر يوليو في موعده المحدد على الرغم من استلام الموقع في منتصف الشهر، وعليه فإن الشركة غير مسؤولة نهائيًّا عن أي مستحقات مالية للعاملين بالموقع قبل الأول من يوليو 2016.

ونفت رشا الشامي أى علاقة تربط شركة "دوت مصر" برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهو الأمر الذى أثير حوله شائعات كثيرة مؤخراً عن امتلاك رجل الأعمال للموقعين.

وكان ياسر سليم المالك السابق لموقعي "دوت مصر "و"حصل" قد أعلن في وقت سابق بأنه غير مسؤول عن الموقعين بنهاية شهر يونيو 2016 ،وأن علاقته الإدارية بالموقعين انتهت تماما مع بداية يوليو 2016.

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مصر 365

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