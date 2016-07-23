محافظ بنى سويف: استقرار الحالة الأمنية بقرية "صفط الخرسا" بمركز "الفشن"

قال المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، إنه يتابع مع مديرية الأمن الواقعة التى شهدتها قرية "صفط الخرسا" بمركز الفشن، عقب صلاة الجمعة، اليوم، بعدما تجمع عدد من أهالى القرية، وقاموا برشق أحد المنازل "تحت الإنشاء" والذى يقوم ببنائه مواطن مسيحى من أبناء القرية، وذلك على خلفية ما تردد بين أهالى من القرية عن تخصيص المكان لأداء الشعائر الكنسية.

وأوضح المحافظ فى بيان بأن قوات الأمن توجهت للقرية سريعا وتمكنت من السيطرة على الموقف، وتبين أن سبب الواقعة هو قيام المواطن" نادى يعقوب" ببناء منزل "تحت الإنشاء" على مساحة 250 م من طابقي،ن حيث يضم الطابق الأول 4 غرف وورشة، والطابق الثانى على كامل المسطح بدون تقسيم، وتردد بين الأهالى تخصيص الطابق الثانى لأداء الشعائر الكنسية.

وأشار المحافظ إلى تواصله الدائم مع اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف، مؤكدا أن الوضع الأمنى مستقر والحالة العامة بالقرية هادئة، ولا توجد أية مناوشات بين الأهالى، وتمت السيطرة بشكل كامل على الموقف، لافتا إلى أنه كلف "محمود المغربي" رئيس مدينة الفشن، بالتواجد المستمر بالقرية لمتابعة الوضع أولاً بأول، والتنسيق الكامل مع قوات الأمن للمتابعة الدائمة للوضع.

وحول ما تردد عن إصابة رئيس مباحث الفشن، أضاف المحافظ أن مديرية الأمن أفادت بأن سبب الإصابة، خروج طلقة بطريق الخطأ من بندقيته الخرطوش التى كانت بحوزته، حيث أصابت ذراعه الأيسر وذلك عند ملاحقته لأحد المتهمين، وأنه تم نقله لمسشتفى الفشن المركزى لتلقى العلاج اللازم لحالته.

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