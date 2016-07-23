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عميد أصول دين الأزهر: «داعش» جماعة متطرفة تلصق أعمالها الإجرامية بالإسلام‎

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عميد أصول دين الأزهر: «داعش» جماعة متطرفة تلصق أعمالها الإجرامية بالإسلام‎ عميد أصول دين الأزهر: «داعش» جماعة متطرفة تلصق أعمالها الإجرامية بالإسلام‎

أرشيفية

قال عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، الدكتور عبد الفتاح العواري،إن داعش صناعة غربية بامتياز تمثل افكارا قائمة على فهم مغلوط للنصوص وله من يغزيه، لافتا إلى أن جماعات التطرف باتت مدعومة سياسيا وعسكريا بما يمكنها من احتلال مدن ودول.

وأضاف العواري، خلال حواره بقناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الجماعات ذات الأفكار المغلوطة فى الماضي كانت تحتل الجبال وتعيش فى مناطق متطرفة، مشددا على أن جماعات التطرف ومنها داعش تحمل أجندات خارجية لدول بعينها، كما أنها لا تمثل الإسلام.

وأكد العواري، أن أفكار داعش لا تمت للإسلام بصلة ولكنها وتحاول الصاق افعالها الإجرامية بالدين الحنيف الذي يحث على السلام ويدعو للسماحة فى جوهرة، متسائلا: هل الإسلام كان مسئولا عن مقتل أكثر من مليون مسيحي فى دولة ما”.

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