«الأثار» تعتمد 16 مليون جنيه للإنتهاء من الأعمال الإنشائية الداخلية بمتحف سوهاج‎

مراسل «ONA»:

> أكد مصدر بمنطقة أثار سوهاج، أن وزارة اﻻثار إعتمدت عقد الأعمال الإنشائية الداخلية بمتحف سوهاج، والذى تصل تكلفتها لـ 16 مليون جنيه.

وأوضح المصدر في تصريح صحفي ، أن العمل مستمر بمتحف سوهاج القومى، حيث تشمل الأعمال الإنشائية الدهانات وأعمال الكهرباء وتأمين الكاميرات، وإنذارات حريق وسرقة، مشيرًا إلى أن سيناريو العرض المتحفى جاهز للتنفيذ، بعد تنفيذ فتارين العرض والتى يتم تصنيعها فى الوقت الحالى، كما أنه من المقرر إفتتاح المتحف بعد الإنتهاء من تلك الأعمال .

يذكر أن، متحف سوهاج القومى، يقام على مساحة 5600 مترمربع ويتكون من طابقين وميزانين وبدروم وعدة قاعات عرض رئيسية وقاعة لكبار الزوار وبهو لعرض الحرف اليدوية التى تشتهر بها المحافظة، وحديقة تضم كافيتريا ومنافذ لبيع الكتب والنماذج الأثرية ومسرح صغير مكشوف .