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بعد تداول صورة بملابس الإحرام.. «فييرا» يكشف قصة اعتناقه الإسلام

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بعد تداول صورة بملابس الإحرام.. «فييرا» يكشف قصة اعتناقه الإسلام بعد تداول صورة بملابس الإحرام.. «فييرا» يكشف قصة اعتناقه الإسلام

المدرب البرتغالي فييرا

بعد اتمام توقيع نادي سموحة بصورة رسمية التعاقد مع المدير الفني “فييرا” لقيادة الفريق السكندري، نشر عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للمدرب البرتغالي مرتديًا ملابس الإحرام متسائليين اذا ماكان يعتنق مدرب نادي الزمالك الأسبق والفريق السكندري الحالي للدين الإسلامي.

وكشف “فييرا” خلال حوار له مع صحيفة الجارديان البريطانية أنه اعتنق الإسلام في عام 1990 عندما كان مدربًا لنادي الوداد المغربي، بعد أن استمر فى البحث والدراسة لمدة  سنوات قبل أن يعلن إسلامه بشكل رسمي، كاشفًا أنه لم يكن يعتنق أي ديانة قبل إعلان إسلامه.

وأوضح مدرب سموحة الحالي إن اعتناقه الإسلام جعله ينظر للدنيا بشكل مختلف، وبالفعل بدأ في بناء أسرة، قائلًا “تعرفت على زوجتي الحالية في المغرب وتزوجنا في عام 1992 وأنجبنا ولدي “ياسين” الذي سعدت كثيرًا كونه جاء للدنيا مسلمًا دون أن يعاني ما عانيته”.

 

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