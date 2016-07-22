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القصبى يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس السيسى وللشعب المصرى بمناسبة ثورة 23 يوليو‎

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القصبى يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس السيسى وللشعب المصرى بمناسبة ثورة 23 يوليو‎ القصبى يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس السيسى وللشعب المصرى بمناسبة ثورة 23 يوليو‎

أرشيفية

بعث الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية و رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلى الشعب الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة متمنيا لمصر دوام العزة والتوفيق والسداد.

وأعرب القصبى، فى تصريحاته الصحفية عن شكره للقيادة السياسية والتى تبذل قصار جهدها لبناء الجديدة داعيا جموع المصريين إلى التكاتف والتوحد خلفه حتى نستطيع عبر تلك المرحلة الراهنة ونستعيد ريادتنا مرة أخرى فى الشرق الاوسط بل ووسط المجتمع الدولى.

وأوضح القصبى، أن ذكرى ثورة 23 يوليو تبرز لنا عدة علامات فارقة فى تاريخ مصر والعلاقات بين الشعب المصرى وجيشه العظيم الذى يبنى ولايهدم ويحمى ولايعتدى ويحافظ على استقرارنا وسط حالة من الصخب وعدم وضوح الرؤية فى المحيط الاقليمى.

ووجه القصبى، التحية للشعب المصرى العظيم الذى دائما وأبدا يقف ويساند جيشه بخلاف مايحدث داخل دولة تركيا من اهانات لجيشها من واقع إدارة فاشله لدولة تركيا، قريبا ستسقط وهذا يثبت أن مصر دولة عظيمة بابنائها وجيشها وشرطتها والذين يقفون جميعا ضد كل من يسعى إلى هدم هذه البلد العظيمة مصر.

وأختتم القصبى، تصريحاته قائلا مصر دولة كبيرة لاتقارن سواء كان بشعبها أو بجيشها ولن ننظر إلى الخلف ونسعى دائما إلى التقدم والنجاح بعيدا عن تلك الغوغائية الصادرة من دولة باتت مفككة مثل تركيا والكل ينهش فى بعضه وتمنى القصبى لمصر دائما العزة والكرامة والنصر.

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